КНДР показала пуск баллистической ракеты по центральному телевидению

ТОКИО, 5 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Центральное телевидение КНДР показало в среду пуск ракеты, которая, по заявлению северокорейской стороны, якобы была межконтинентальной, кадры были показаны японским телеканалом NHK.

На кадрах видно, как ракету привозят к пусковой платформе на 16-колесном транспортном средстве, а затем с разных ракурсов демонстрируют сам пуск, который сопровождался выбросом оранжевого дыма при старте. Далее камера продолжает следить за ракетой, уходящей вертикально в небо.

После этого включается камера, установленная на самой ракете, и титры на корейском языке комментируют отделение первой и второй ступеней.

Центральное телевидение КНДР во вторник объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.