МИД РФ: попытки оправдать силовое решение ситуации вокруг КНДР неприемлемы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Любые попытки оправдать силовое решение ситуации на Корейском полуострове неприемлемы и приведут к непредсказуемым последствиям, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее в совместном заявлении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина Москва и Пекин призвали всех к сохранению выдержки в вопросе урегулирования на Корейском полуострове, называя диалог и консультации единственным путем разрешения проблемы. Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином заявил во вторник, что Россия и Китай договорились активно продвигать общую инициативу корейского урегулирования.