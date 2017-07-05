МИД РФ: попытки оправдать силовое решение ситуации вокруг КНДР неприемлемы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абуль-Гейтом в Москве. 5 июля 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абуль-Гейтом в Москве. 5 июля 2017

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Любые попытки оправдать силовое решение ситуации на Корейском полуострове неприемлемы и приведут к непредсказуемым последствиям, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Любые попытки оправдать силовое решение, используя как предлог резолюции Совета безопасности (ООН), неприемлемы и приведут к непредсказуемым последствиям в этом регионе, который соседствует и с Российской Федерацией, и с Китайской Народной Республикой, как неприемлемы и попытки экономического удушения КНДР", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом.

Ранее в совместном заявлении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина Москва и Пекин призвали всех к сохранению выдержки в вопросе урегулирования на Корейском полуострове, называя диалог и консультации единственным путем разрешения проблемы. Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином заявил во вторник, что Россия и Китай договорились активно продвигать общую инициативу корейского урегулирования.