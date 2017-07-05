Emirates объявила о снятии запрета США на провоз ноутбуков в самолетах

ДУБАЙ, 5 июл — РИА Новости. Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates объявила о снятии запрета на провоз ноутбуков в салоне своих самолетов, направляющихся в США, сообщает в среду эмиратская газета The National.

"Emirates совместно с различными игроками в авиационной сфере и местными властями усердно работала над воплощением ужесточенных мер и протоколов безопасности, удовлетворяющих требованиям властей США", — заявил представитель авиакомпании, чьи слова приводит издание.

Авиакомпания Emirates полностью занимает отдельный терминал в международном аэропорту Дубая. Ранее было объявлено о том, что аналогичный запрет был снят для всех рейсов в США из аэропорта Абу-Даби.

На прошлой неделе США объявили о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США. Как поясняло министерство внутренней безопасности, расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на наличие взрывчатки коснутся 180 авиакомпаний и более двух тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

Сообщалось, что новые инструкции могут привести к отмене запрета на провоз крупных электронных устройств в салоне самолетов, летающих в США, который был введен в марте для самолетов, прилетающих из ряда аэропортов в странах северной Африки и Ближнего Востока, включая ОАЭ.

You can now carry your laptop onboard @emirates flights to the US https://t.co/WgUNJRQR06 — The National (@TheNationalUAE) 5 июля 2017 г.

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