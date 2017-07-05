Наблюдатели миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотником в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (29)

ЛУГАНСК, 5 июл — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ при проведении мониторинга в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике Славяносербска потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ.

"Третьего июля вблизи неподконтрольного правительству поселка городского типа Славяносербск (28 километров к северо-западу от Луганска) наблюдатели потеряли связь с беспилотным летательным мини-аппаратом (БПЛА) СММ", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, миссия проинформировала об этом Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, а также обратились к его представителям с просьбой посодействовать в возвращении аппарата.