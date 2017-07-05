На севере Франции прошла масштабная антитеррористическая спецоперация

ПАРИЖ, 5 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Масштабная полицейская спецоперация, участие в которой принимали и сотрудники антитеррористических подразделений, прошла утром в среду в департаменте Нор на севере Франции, передает газета La Voix Du Nord.

По информации издания, операция началась около 3.30 местного времени (4.30 мск) в коммуне Ваттиньи.

"На месте было много полицейских машин, это было похоже на антитеррористическую операцию большого размаха. Полицейские принадлежали к антитеррористическому подразделению", — отмечают в газете.

Сообщается, что в ходе операции полиция выбила дверь в один из жилых домов. Также говорится, что некий молодой человек пустился в бега, но потом был найден и задержан.

Утром полицейские также произвели обыск в припаркованном неподалеку автомобиле Renault Scenic. Для обследования машины привлекались собаки, натренированные на поиск оружия.

Агентство Франс Пресс также сообщает об антитеррористической операции в департаменте Нор. По данным источника агентства, операция была "франко-бельгийской". Задержанный мужчина в возрасте 42 лет состоял в контакте с группой радикально настроенных бельгийских байкеров Kamikazes Riders. Агентство отмечает, что мужчина был задержан в коммуне Фаш-Тюмениль, которая находится примерно в пяти километрах от Ваттиньи.