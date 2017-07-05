Ярошенко надеется, что Путин и Трамп обсудят вопрос о его помиловании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Осужденный в США Константин Ярошенко надеется, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят вопрос об его помиловании на встрече 7 июля, сообщила РИА Новости супруга российского летчика Виктория Ярошенко.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Ярошенко написал письмо американскому президенту, в котором просит вернуть его в Россию, а семья россиянина обратилась к американскому лидеру с просьбой о помиловании.

"Это было сознательное решение. Он никогда не обращался к президентам США, но это, видимо, либо от отчаяния, либо от последней надежды на то, что обратят внимание. В преддверии встречи двух президентов он решился на это, долго на это решиться не мог. Много раз писал нашему президенту, но когда Обама руководил страной, он категорически отказывался написать ему. Он сильно надеется, что этот вопрос будет затронут на предстоящей встрече Путина и Трампа", — сказала Виктория Ярошенко.

Она добавила, что смерть матери сильно подорвала моральное состояние ее супруга. По ее словам, Любовь Ярошенко обратилась к американскому лидеру незадолго до своей смерти, поэтому просьба об освобождении российского летчика была "последней волей умершего человека". Виктория рассчитывает, что президент США примет этот факт во внимание, а также заявила, что надеется на человеческие чувства Трампа.

Ранее сообщалось, что Москалькова обратилась к Трампу с просьбой помиловать российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США. Омбудсмен также рассказала, что у нее на приеме была супруга россиянина, которая рассказывала о скудном питании в американской тюрьме и о невозможности делать передачи со стороны родственников. По словам Виктории Ярошенко, ответа из администрации президента пока не поступало.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.