На въезде в город под Полтавой восстановили стелу с названием "Комсомольск"

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Власти города Горишние Плавни (бывший Комсомольск) Полтавской области Украины приняли решение восстановить на въезде стелу с бывшим названием, Институт национальной памяти попросил правоохранительные органы расследовать инцидент, сообщила пресс-служба учреждения.

"Украинский институт национальной памяти направил обращение к генеральному прокурору Украины (Юрию Луценко — ред.), председателю Службы безопасности Украины (Василию Грицаку — ред.) и председателю Национальной полиции Украины (Сергею Князеву — ред.) с просьбой провести расследование противоправных действий властей города Горишние Плавни по восстановлению стелы "Комсомольск" на въезде в город", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в пресс-службе, институт также отправил письмо мэру города Дмитрию Быкову с призывом "о соблюдении действующего законодательства и обязательном демонтаже указанной малой архитектурной формы".

Город переименовали в рамках декоммунизации в 2016 году.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.