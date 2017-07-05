В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг КНДР

Вид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фото

Вид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Кремль в ситуации с КНДР призывает остерегаться резких шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о последовательной позиции двух сторон, которые не скрывают своей обеспокоенности, но вместе с тем, которые последовательно продолжают сбалансированную, аккуратную линию. Призываю всех остерегаться резких шагов, которые могут напротив привести к новой эскалации", — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил во вторник, что Россия и Китай договорились активно продвигать общую инициативу корейского урегулирования.

КНДР во вторник испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск ракеты был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.

Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай предпримет жесткие меры.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.