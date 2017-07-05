Медведчук: Киев попадет в тотальную зависимость, закупая уголь в США

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что Украина будет тотально зависеть от Вашингтона, если станет закупать уголь в США.
"США готовы поставить в Украину "миллионы и миллионы тонн угля", заявил Дональд Трамп, назвав этот период "золотой эрой" для энергетического бизнеса. Возможно, для США это действительно "золотая эра", но для Украины, которая из-за блокады лишились донбасского угля, в которой "реформаторы" массово закрывают шахты и разрушают угольную отрасль, — это период упадка и тотальной зависимости от Вашингтона", — написал Медведчук на своей странице в Facebook в среду.
В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.