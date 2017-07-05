Медведчук: Киев попадет в тотальную зависимость, закупая уголь в США

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что Украина будет тотально зависеть от Вашингтона, если станет закупать уголь в США.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью трем украинским телеканалам заявил, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. При этом власти Украины заявили об отказе покупать уголь из Донбасса. В минувшую пятницу в украинском Минэнерго сообщили, что Украина в августе ждет первую партию угля из США в объеме 120 тысяч тонн.

"США готовы поставить в Украину "миллионы и миллионы тонн угля", заявил Дональд Трамп, назвав этот период "золотой эрой" для энергетического бизнеса. Возможно, для США это действительно "золотая эра", но для Украины, которая из-за блокады лишились донбасского угля, в которой "реформаторы" массово закрывают шахты и разрушают угольную отрасль, — это период упадка и тотальной зависимости от Вашингтона", — написал Медведчук на своей странице в Facebook в среду.

Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.