Диалог России и США жизненно необходим для всего мира, считают в Кремле

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле ожидают, что в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа установится рабочий диалог, который жизненно необходим для всего мира, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это первая встреча, первое знакомство двух президентов, вот, наверное, главное в этой встрече это", — заявил Песков на вопрос, какие приоритеты этой встречи для Кремля.

На вопрос о том, какие ожидания есть в Кремле, он ответил, что есть "ожидание того, чтобы установился диалог рабочий, который, наверное, жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня".

Он добавил, что ожидает рабочую атмосферу в ходе встречи.

На вопрос о том, готовится ли Путин к рукопожатию с Трампом, Песков ответил, что вопрос поставил его в тупик.