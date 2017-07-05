В Парламентской ассамблее ОБСЕ появится спецкомитет по борьбе с терроризмом

МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Постоянный комитет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ принял решение о создании специального комитета по борьбе с терроризмом, передает корреспондент РИА Новости.

"Я хотела бы предложить создать специальный комитет по борьбе с терроризмом, который будет работать на местах и создаст платформу для принятия политических решений", — сказала председатель ПА Кристин Муттонен на заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ.

Участники заседания поддержали ее предложение.

"Я все более убеждена, что если мы хотим отразить пожелания и чувства нашего общества, то мы должны поставить на системную основу наше с вами системное сотрудничество с тем, чтобы ПА ОБСЕ могла внести существенный вклад в борьбу с терроризмом", — заявила Муттонен.

В рамках ПА ОБСЕ действуют три общих комитета: по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, а также по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

В Постоянный комитет, который занимается подготовкой работы ассамблеи в перерывах между сессиями, входят главы национальных делегаций и члены бюро.

Ранее к созданию специального комитета ПА ОБСЕ по противодействию терроризму неоднократно призывал член российской делегации в ассамблее, депутат Госдумы Николай Ковалев. Аналогичные призывы озвучивали председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.