В Юте автомобиль наехал на пешеходов, один человек погиб

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, пять получили ранения после того, как автомобиль наехал на пешеходов в американском штате Юта, передает телеканал KUTV.

ДТП со смертельным исходом произошло около 18.00 по местному времени во вторник (03.00 мск среды) в городе Солт-Лейк-Сити.

Свидетели произошедшего сообщили, что после аварии из машины выбежала женщина, которая впоследствии скрылась. Один из очевидцев также отметил, что женщина говорила по телефону за рулем автомобиля. Правоохранители ведут ее розыск.

1 dead, 5 injured after car plows into Salt Lake City crowd #Pittsburgh https://t.co/Ql50fltsQZ — Pittsburgh (@PittsburghNews_) 5 июля 2017 г.

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