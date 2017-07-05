Иракский офицер рассказал, сколько боевиков ИГ* остается в Мосуле

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенант сил специального назначения Ирака Сами ар-Риди считает, что в Мосуле находятся порядка 300 боевиков террористической организации "Исламское государство"*, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ар-Риди сообщил об этом в среду после того, как днем ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поздравил войска с "большой победой" в Мосуле. По словам генерал-лейтенанта, боевики ИГ все еще контролируют небольшую по площади территорию в старой части города.

Ранее сообщалось, что федеральная полиция Ирака окружила оставшихся в Мосуле боевиков террористической группировки ИГ в последнем районе, площадь которого не превышает 500 квадратных метров.

На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

*Террористическая организация, запрещена в России