США отменили запрет на провоз электроники на рейсах Turkish Airlines

АНКАРА, 5 июл — РИА Новости. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил, что американские власти отменили запрет на провоз крупных электронных устройств в салоне самолетов, летающих в США.

"Уважаемые пассажиры, летящие в США! Пристегните ремни и наслаждайтесь своими электронными устройствами", — сообщила авиакомпании в микроблоге Twitter

Генеральный директор авиакомпании Биляль Экши написал, что ожидает такого же шага от Великобритании.

По сообщению авиаперевозчика, запрет на провоз электроники на рейсы в США сняли в среду в 6.45 мск. Отмечается, что за 102 дня действия запрета у пассажиров 1087 рейсов изъяли и поместили в багажные отделения 81,7 тысячи электронных устройств, 75% из которых — ноутбуки.

Dear Passengers, #WelcomeOnBoard to our US-bound flight. Please fasten your seatbelts and enjoy your own electronic devices. pic.twitter.com/WbcZwNPhrf — Turkish Airlines (@TurkishAirlines) 4 июля 2017 г.

​Как сообщает телеканал CNN Turk, вылетающим в Соединенные Штаты пассажирам Turkish Airlines впервые с марта разрешают проносить ноутбуки на борт самолетов.

На прошлой неделе США объявили о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Меры затрагивают всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в страну. Как поясняло министерство внутренней безопасности, проверка пассажиров и их персональных электронных устройств на наличие взрывчатки коснутся 180 авиакомпаний и более двух тысяч авиарейсов, прибывающих ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

Новые инструкции могут привести к отмене запрета на провоз крупных электронных устройств в салоне самолетов, летающих в США, который ввели в марте для рейсов из ряда аэропортов стран Ближнего Востока и северной Африки.