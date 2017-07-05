США отменили запрет на провоз электроники на рейсах Turkish Airlines

АНКАРА, 5 июл — РИА Новости. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил, что американские власти отменили запрет на провоз крупных электронных устройств в салоне самолетов, летающих в США.Twitter.
Генеральный директор авиакомпании Биляль Экши написал, что ожидает такого же шага от Великобритании.
По сообщению авиаперевозчика, запрет на провоз электроники на рейсы в США сняли в среду в 6.45 мск. Отмечается, что за 102 дня действия запрета у пассажиров 1087 рейсов изъяли и поместили в багажные отделения 81,7 тысячи электронных устройств, 75% из которых — ноутбуки.
Dear Passengers, #WelcomeOnBoard to our US-bound flight. Please fasten your seatbelts and enjoy your own electronic devices. pic.twitter.com/WbcZwNPhrf— Turkish Airlines (@TurkishAirlines) 4 июля 2017 г.
Как сообщает телеканал CNN Turk, вылетающим в Соединенные Штаты пассажирам Turkish Airlines впервые с марта разрешают проносить ноутбуки на борт самолетов.
Новые инструкции могут привести к отмене запрета на провоз крупных электронных устройств в салоне самолетов, летающих в США, который ввели в марте для рейсов из ряда аэропортов стран Ближнего Востока и северной Африки.