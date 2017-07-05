Страсти по "герою": в Киеве ответили на слова главы МИД Польши о Бандере

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Киеве выразили недовольство по поводу слов министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о Степане Бандере. Эксперт-международник, экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что украинский МИД должен потребовать от Варшавы объяснений.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов (ОУН)* и одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН*. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

С Бандерой дорога в ЕС закрыта

Накануне Витольд Ващиковский рассказал о дальнейшей работе с Украиной. По словам польского министра, экономическое сотрудничество Варшавы с Киевом выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических".

"Наш посыл очень четкий: с Бандерой в Европу не попадете", — подчеркнул Ващиковский в интервью изданию wSieci.

"Мы говорим это и громко, и тихо. Не повторим ошибок 90-х годов, когда не решили некоторые вопросы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Наученные этим опытом, мы будем от Украины категорически требовать, чтобы все вопросы были разрешены, прежде чем Киев станет у врат Европы, будет просить о членстве", — добавил дипломат.

Ващиковский также резко раскритиковал текущую политику украинских властей. Министр отметил, что не видит большой воли Киева решить насущные проблемы страны.

"На это накладывается наивная вера украинцев, что европейцы, немцы, французы выиграют за них конфликт с Россией", — добавил он.

Киев сам определит своих "героев"

Официальный Киев на слова Ващиковского пока никак не отреагировал. С критикой на министра обрушился лишь Маркиян Лубкивский, экс-советник главы СБУ.

По словам Лубкивского, высказывания главы польского МИД являются "несвоевременными, недружественными и вредными" для двухсторонних отношений.

"Безусловно, такие слова требуют реакции МИД Украины, и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказываний главы МИД этой страны, или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений", — сказал Лубкивский в эфире телеканала "112.Украина".

Он добавил, что позиция Ващиковского является "вмешательством во внутренние дела Украины".

"Мы сами будем решать, кто наши герои", — подчеркнул экс-советник главы СБУ.

Лубкивский также напомнил, что до членства Украины в ЕС "еще очень далеко, и, очевидно, поменяется не один Ващиковский".

Проблемы Киева и Варшавы

Проблемы истории не раз становились причиной ухудшения отношений между Киевом и Варшавой. Так, в последнее время на Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности.

Один из инцидентов случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году.

Кроме того, неизвестные нарисовали краской символику "Галичины" на мемориале на польском кладбище, которое расположено на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области.

В обоих случаях польский МИД выразил свой протест по поводу действий вандалов и потребовал найти виновных.

В конце апреля "отметились" уже поляки: на кладбище в районе города Перемышль был демонтирован памятник украинским националистам. Тогда некоторые украинские политики прямо обвинили Варшаву в разжигании "атмосферы ненависти".

"Призываю польскую власть унять разжигание украинофобскими силами атмосферы ненависти против Украины, нашей истории, памяти. Ни польское правительство, ни польское общество не могут молчаливо наблюдать за этими грозными процессами", — заявил, в частности, экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

При этом польский посол на Украине Ян Пекло в середине мая признал наличие проблем между странами, однако, по его мнению, инциденты с памятниками не приведут к конфронтации между Киевом и Варшавой.

"Влияют, понятно, не позитивно, но не так, чтобы был конфликт или конфронтация. Мы бы хотели это все решить нормально", — сказал Пекло журналистам.

Украинский институт национальной памяти подсчитал, что за последние три года в Польше были разрушены или осквернены 15 украинских памятников, в то время как на Украине вандализму подверглись "лишь" четыре польских объекта.