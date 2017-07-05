Из Болгарии вылетели все задержанные ранее самолеты с россиянами

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Все задержанные рейсы авиакомпании Bulgaria air с российскими туристами отправлены в Москву и Петербург, ситуация нормализовалась, сообщили РИА Новости в посольстве России в Болгарии.

Девять авиарейсов Bulgaria Air в Москву и Петербург были задержаны в болгарском Бургасе, в том числе из-за непогоды в Москве. В Болгарии застряли сотни российских туристов. Днем во вторник Ассоциация туроператоров России отмечала, что Bulgaria Air вводит дополнительные рейсы и ищет емкости у других авиакомпаний для перевозки пассажиров. Как отмечала вице-консул генконсульства РФ в Варне Александра Дергачева, российская сторона рассчитывает, что к вечеру 5 июля все застрявшие в Болгарии туристы вернутся домой.

"Ситуация в норму вошла, и все полеты были отправлены, которые (ранее) были задержаны. Ожидающих вылета (россиян) уже нет в аэропорту, поэтому ситуация решена. Все, кто должен был, все улетели", — рассказали в пресс-службе посольства РФ.