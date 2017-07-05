Дуда надеется на увеличение американского контингента в Польше

ВАРШАВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в интервью агентству PAP заявил, что рассчитывает на увеличение американского контингента в стране.

В среду в Варшаву прибудет президент США Дональд Трамп

"Я очень рад, что у нас есть солдаты США. Надеюсь, их будет еще больше", — сказал Дуда.

"Для нас очень важно, чтобы войска США были в Польше в рамках союзного присутствия, чтобы укрепление восточного фланга НАТО реализовывалось. Я буду обсуждать это с Трампом", — добавил он.

В настоящее время в Польше размещена американская механизированная бригада численностью 3,5 тысячи человек.