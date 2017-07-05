Американец съел 72 хот-дога за десять минут, установив новый рекорд

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" установил новый рекорд по поеданию хот-догов, съев за 10 минут 72 булочки с сосиской, пишет издание New York Post.

Таким образом, Честнат в десятый раз стал лучшим, победив на ежегодных соревнованиях Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest, которые проводятся 4 июля, в День независимости США, в Нью-Йорке. При этом рекордсмен заявил, что мог бы съесть больше.

Прошлогодний рекорд соревнований также принадлежал Честнату. Тогда он съел 70 булочек с сосиской.

Среди женщин чемпионом в четвертый раз подряд стала Мики Судо, которой удалось съесть 41 хот-дог — на две с половиной булочки больше, чем в 2016 году.

Победители в качестве приза получили по десять тысяч долларов.

What actually happens to your insides when you eat a ridiculous amount of hot dogs https://t.co/PnQG31KunH pic.twitter.com/VawN3L8VSS — New York Post (@nypost) 4 июля 2017 г.

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