Украинца задержали за продажу мест в очереди на границе с Крымом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У контрольно-пропускного пункта "Чонгар" на границе с Крымом задержали гражданина Украины, торговавшего местами в очереди поближе к КПП, сообщается на сайте администрации Херсонской области.

Пограничники поймали предприимчивого украинца во время получения им денег за "услугу". Выяснилось, что цена за место зависела от стоимости машины. Например, водителю автомобиля Mersedes предлагалось сократить время ожидания в очереди за пятьсот гривен, в то время как для водителя Porsche стоимость услуги была уже в три раза выше.

Крым стал российским регионом после проведенного референдума в марте 2014 года. Крымские власти провели голосование после госпереворота на Украине. За вхождение Крыма в состав России высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. В Киеве по-прежнему считают Крым украинской территорией, которая была оккупирована Россией. В Кремле неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.