Два катарских танкера не пустили в порт ОАЭ из-за блокады

ДУБАЙ, 5 июл — РИА Новости. Два танкера с газовым конденсатом из Катара были не допущены в порт в ОАЭ, сообщает во вторник эмиратская газета The National.

По заявлению Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), два танкера с общим грузом в 1 миллион баррелей конденсата, направлявшихся в НПЗ в Ар-Рувейсе, пришлось перенаправить из-за действующих против Катара санкций. В то же время ADNOC опровергла заявления катарской нефтегазовой корпорации Qatar Petroleum о том, что она якобы объявила о наступлении обстоятельств непреодолимой силы по контракту (форс-мажор), чтобы прекратить поставки газового конденсата из Катара.

Ранее исполнительный директор Qatar Petroleum Саад аль-Кааби заявил о намерении подать в суд на ADNOC и не исключил, что в качестве ответной меры Доха может прекратить поставки природного газа в ОАЭ по трубопроводу "Дельфин".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.