Азербайджан отверг обвинения в применении в Карабахе РСЗО TR-107

БАКУ, 5 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана отвергло обвинение армянской стороны в применении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе реактивных систем залпового огня (РСЗО) TR-107.

Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что в ответ на обстрелы ВС Азербайджана подавляло огневые точки реактивных систем залпового огня TR-107, размещенные в селе на линии соприкосновения, и возложило всю ответственность за последствия на Баку. Из размещенной видеозаписи, в частности, следует, что пострадал штаб, действующий на одной из сельских улиц.

"ВС Азербайджана не применяли эти реактивные системы залпового огня, а лишь подавили чудовищную провокацию противника, приведшую к гибели мирного населения. Сообщения армянской стороны — абсолютная ложь", — заявили в пресс-службе военного ведомства Азербайджана.

Минобороны Азербайджана ранее заявило, что во вторник армянская сторона обстреляла из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района на линии соприкосновения в Карабахе. В результате обстрела погибли два мирных жителя, среди которых двухлетняя девочка. Гражданским объектам был нанесен ущерб.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.