Ждите до осени: МВФ отложит перечисление очередного транша Украине

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Международный валютный фонд может отложить перечисление Украине пятого транша в размере 1,9 миллиарда долларов.

В интервью агентству Bloomberg премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что Верховная рада не успеет до летних парламентских каникул выполнить одно из условий МВФ — принять законопроект по земельной реформе, на проведении которой настаивает МВФ.

В 2015 году Международный валютный фонд принял программу экономической помощи Украине на 17,5 миллиарда долларов. Она рассчитана на четыре года, транши осуществляются по мере выполнения Киевом ряда условий.

Что требует МВФ

В мае Украину посетила миссия МВФ, которая оценила темпы реформ, проводимых в стране. Тогда специалисты фонда выдвинули Киеву два условия для получения пятого транша: принять законопроекты по земельной и пенсионной реформе.

Тогда МВФ отметил, что украинская экономика продолжает восстанавливаться, ее рост составляет более двух процентов.

"В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей реализации программы МВФ. Представители миссии выразили уверенность, что дальнейшее внедрение структурных реформ в соответствии с меморандумом позволит успешно завершить четвертый просмотр и получить пятый транш. Александр Данилюк (министр финансов Украины. — Прим. ред.), в свою очередь, заверил представителей миссии, что Украина будет и впредь придерживаться взятых на себя обязательств", — сообщили тогда в украинском Минфине.

Что сделано

Киев уже частично выполнил условия для выделения нового транша. Так, МВФ и Всемирный банк в начале июня одобрили законопроект о пенсионной реформе.

Документ был разработан министерством социальной политики страны по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана. Реформа, которую планирует провести Киев, не предусматривает повышение пенсионного возраста в стране, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

Законопроект также предполгает отмену особых условий выхода на пенсию для представителей отдельных категорий профессий, а также отмену права на назначение пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников.

В мае Гройсман заявил, что готов уйти в отставку, если пенсионная реформа провалится.

"С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточное существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем эти решения, будут подписаны президентом, и мы их внедрим", — заявил чиновник.

При этом другие требования МВФ встретили жесткое противодействие внутри самой Украины. Рада недовольна отменой моратория на продажу сельскохозяйственных земель, которая предусмотрена в проекте земельной реформы.

Украинцы опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены. В понедельник украинские СМИ сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

Информацию о возможном пересмотре проекта земельной реформы подтвердил депутат фракции "Блок Петра Порошенко", член парламентского комитета по вопросам аграрной политики Алексей Мушак.

"Президент во время вояжа в Вашингтон проявил "чудеса дипломатии" и снял этот вопрос с повестки дня", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

При этом депутат признал, что с самого начала было понятно, что земельная реформа будет сложной и непопулярной.

"Кроме мифов о "родине" здесь скрыт миллиард долларов теневых доходов для чиновников всех уровней", — добавил Мушак.

Сам Петр Порошенко ранее призывал парламент работать над созданием рынка земли. По мнению президента, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель сдерживает приток инвестиций в аграрную сферу.

Надежда на транш минимальна

Как только стало известно о новых требования МВФ, украинские эксперты усмонились в перспективах Киева получить пятый транш.

Так, например, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал шансы на выделение денег минимальными.

"Если внимательно прочитать официальное сообщение миссии МВФ, то можно сделать вывод — денег не будет. Если экспертам миссии все нравится, все замечательно, то они делают красивое заключение. То есть будут рекомендовать совету директоров фонда выделить следующий транш. Так вот, на текущий момент этого предложения нет. Иными словами, денег не будет", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.