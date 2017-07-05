Ждите до осени: МВФ отложит перечисление очередного транша Украине

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Международный валютный фонд может отложить перечисление Украине пятого транша в размере 1,9 миллиарда долларов.
В 2015 году Международный валютный фонд принял программу экономической помощи Украине на 17,5 миллиарда долларов. Она рассчитана на четыре года, транши осуществляются по мере выполнения Киевом ряда условий.
Что требует МВФ
В мае Украину посетила миссия МВФ, которая оценила темпы реформ, проводимых в стране. Тогда специалисты фонда выдвинули Киеву два условия для получения пятого транша: принять законопроекты по земельной и пенсионной реформе.
"В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей реализации программы МВФ. Представители миссии выразили уверенность, что дальнейшее внедрение структурных реформ в соответствии с меморандумом позволит успешно завершить четвертый просмотр и получить пятый транш. Александр Данилюк (министр финансов Украины. — Прим. ред.), в свою очередь, заверил представителей миссии, что Украина будет и впредь придерживаться взятых на себя обязательств", — сообщили тогда в украинском Минфине.
Что сделано
Киев уже частично выполнил условия для выделения нового транша. Так, МВФ и Всемирный банк в начале июня одобрили законопроект о пенсионной реформе.
Законопроект также предполгает отмену особых условий выхода на пенсию для представителей отдельных категорий профессий, а также отмену права на назначение пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников.
В мае Гройсман заявил, что готов уйти в отставку, если пенсионная реформа провалится.
"С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточное существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем эти решения, будут подписаны президентом, и мы их внедрим", — заявил чиновник.
При этом другие требования МВФ встретили жесткое противодействие внутри самой Украины. Рада недовольна отменой моратория на продажу сельскохозяйственных земель, которая предусмотрена в проекте земельной реформы.
Информацию о возможном пересмотре проекта земельной реформы подтвердил депутат фракции "Блок Петра Порошенко", член парламентского комитета по вопросам аграрной политики Алексей Мушак.
"Президент во время вояжа в Вашингтон проявил "чудеса дипломатии" и снял этот вопрос с повестки дня", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.
"Кроме мифов о "родине" здесь скрыт миллиард долларов теневых доходов для чиновников всех уровней", — добавил Мушак.
Сам Петр Порошенко ранее призывал парламент работать над созданием рынка земли. По мнению президента, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель сдерживает приток инвестиций в аграрную сферу.
Надежда на транш минимальна
Как только стало известно о новых требования МВФ, украинские эксперты усмонились в перспективах Киева получить пятый транш.
"Если внимательно прочитать официальное сообщение миссии МВФ, то можно сделать вывод — денег не будет. Если экспертам миссии все нравится, все замечательно, то они делают красивое заключение. То есть будут рекомендовать совету директоров фонда выделить следующий транш. Так вот, на текущий момент этого предложения нет. Иными словами, денег не будет", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.