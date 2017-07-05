Баку призвал ОБСЕ потребовать от Армении вывода войск из Карабаха

БАКУ, 5 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ должны потребовать от Армении немедленного вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Азербайджан многократно заявлял, что незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является главной причиной эскалации ситуации в зоне конфликта и главным препятствием для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта… Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в соответствии с международными нормами и принципами, решениями и резолюциями международных организаций, должны потребовать от Армении немедленного вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана и немедленного изменения статус-кво", — сказал Хикмет Гаджиев.
По его словам, умышленные атаки ВС Армении на территории, где компактно проживает гражданское население, носят систематический характер.
"Атаки ВС Армении на гражданское население и гражданские объекты являются нарушением международного гуманитарного права и прав человека, в том числе Женевской конвенции от 1949 года и дополнительного протокола I к ней", — отметил Гаджиев.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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