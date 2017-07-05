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В мире

Баку призвал ОБСЕ потребовать от Армении вывода войск из Карабаха

Сюжет:
Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (443)
08:3805.07.2017
(обновлено: 08:40 05.07.2017)
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© РИА Новости / Каро СаакянПерейти в фотобанкСитуация в Нагорном Карабахе. Архивное фотоСитуация в Нагорном Карабахе. Архивное фото
© РИА Новости / Каро Саакян
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БАКУ, 5 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ должны потребовать от Армении немедленного вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Архивное фото
© РИА Новости
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Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что во вторник вечером ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района на линии соприкосновения в Карабахе. В результате обстрела погибли двое гражданских лиц, среди которых двухлетняя девочка. Гражданским объектам был нанесен ущерб.

"Азербайджан многократно заявлял, что незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является главной причиной эскалации ситуации в зоне конфликта и главным препятствием для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта… Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в соответствии с международными нормами и принципами, решениями и резолюциями международных организаций, должны потребовать от Армении немедленного вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана и немедленного изменения статус-кво", — сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, умышленные атаки ВС Армении на территории, где компактно проживает гражданское население, носят систематический характер.

"Атаки ВС Армении на гражданское население и гражданские объекты являются нарушением международного гуманитарного права и прав человека, в том числе Женевской конвенции от 1949 года и дополнительного протокола I к ней", — отметил Гаджиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"В то время, как сопредседатели МГ ОБСЕ после своего визита в регион и международные организации призывают к изменению статус-кво путем субстантивных и серьезных переговоров, Армения осуществляет подлые провокации, которые направлены на уничтожение мирных граждан и детей", — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана, отметив, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>

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