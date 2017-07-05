На Филиппинах боевики "Абу Сайяф"* казнили двух вьетнамских заложников

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Предполагаемые боевики террористической группировки "Абу Сайяф" казнили двух вьетнамских моряков, которых они удерживали в плену восемь месяцев на юге Филиппин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.
"Это отчаянная мера "Абу Сайяф", так как они понимают, что они не получают выгоду от своей деятельности, связанной с похищением и требованием выкупа", — заявила представитель армии.
Сообщается, что казненные моряки были похищены в ноябре прошлого года, когда на их судно напали вооруженные люди. Тогда были похищены шесть человек. Одного из моряков удалось спасти в июне, оставшиеся трое все еще находятся в плену.
По словам представителя армии, на данный момент боевики "Абу Сайяф" удерживают в плену 22 заложника, включая 16 иностранцев.
"Абу Сайяф" основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году — 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14". Жертвами последовавшего за взрывом пожара тогда стали свыше 200 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России