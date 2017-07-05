На Филиппинах боевики "Абу Сайяф"* казнили двух вьетнамских заложников

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Предполагаемые боевики террористической группировки "Абу Сайяф" казнили двух вьетнамских моряков, которых они удерживали в плену восемь месяцев на юге Филиппин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.

Как сообщила агентству представитель филиппинской армии капитан Джо-Анн Петинглей, военные обнаружили останки двух заложников в среду утром на острове Басилан, который считается цитаделью террористической группировки "Абу-Сайяф".

"Это отчаянная мера "Абу Сайяф", так как они понимают, что они не получают выгоду от своей деятельности, связанной с похищением и требованием выкупа", — заявила представитель армии.

Сообщается, что казненные моряки были похищены в ноябре прошлого года, когда на их судно напали вооруженные люди. Тогда были похищены шесть человек. Одного из моряков удалось спасти в июне, оставшиеся трое все еще находятся в плену.

По словам представителя армии, на данный момент боевики "Абу Сайяф" удерживают в плену 22 заложника, включая 16 иностранцев.

Боевики группировки неоднократно брали в заложники граждан Филиппин, Малайзии, Индонезии и других стран. Как правило, террористы требуют за освобождение заложников выкуп, однако бывают случаи, когда пленников убивают.

"Абу Сайяф" основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году — 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14". Жертвами последовавшего за взрывом пожара тогда стали свыше 200 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России