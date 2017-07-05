ЕРЕВАН, 5 июл – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опубликовало аудиозапись радиоперехвата, которая, по утверждению карабахской стороны, свидетельствует об использовании Азербайджаном мирного населения в качестве живого щита.
"Переговоры противника в представленной аудиозаписи свидетельствуют, что ответные действия передовых подразделений Армии обороны Карабаха были направлены против азербайджанской огневой точки. Азербайджан, по привычке, размещает их в населенном пункте, превращая мирное население в живой щит", — говорится в сообщении Минобороны непризнанной республики.
На сайте карабахского военного ведомства размещено также видео с кадрами обстрела из азербайджанских РСЗО TR-107. "Судя по зафиксированному на видео времени, армянская сторона открыла ответный огонь в 20.31 (19.31 мск), то есть после нескольких огневых налетов противника", —отмечается в сообщении.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.