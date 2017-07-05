ЕРЕВАН, 5 июл – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опубликовало аудиозапись радиоперехвата, которая, по утверждению карабахской стороны, свидетельствует об использовании Азербайджаном мирного населения в качестве живого щита.

Ранее военное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле армянской стороной населенных пунктов вблизи села Алханлы Физулинского района. Минобороны Карабаха заявило, что в ответ на обстрелы подавляло огневые точки реактивных систем залпового огня TR-107, размещенные в селе, и возложило всю ответственность за последствия на Баку. Из размещенной видеозаписи, в частности, следует, что пострадал штаб, действующий на одной из сельских улиц.

"Переговоры противника в представленной аудиозаписи свидетельствуют, что ответные действия передовых подразделений Армии обороны Карабаха были направлены против азербайджанской огневой точки. Азербайджан, по привычке, размещает их в населенном пункте, превращая мирное население в живой щит", — говорится в сообщении Минобороны непризнанной республики.

На сайте карабахского военного ведомства размещено также видео с кадрами обстрела из азербайджанских РСЗО TR-107. "Судя по зафиксированному на видео времени, армянская сторона открыла ответный огонь в 20.31 (19.31 мск), то есть после нескольких огневых налетов противника", —отмечается в сообщении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.