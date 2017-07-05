МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пять человек погибли и 25 получили ранения в результате попадания ракеты по пляжу ливийской столицы Триполи, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на минздрав Ливии.
Как сообщил неназванный источник в МВД Ливии, во вторник рядом с аэропортом велись бои между силами безопасности и "преступными группировками". Источник, однако, не смог ответить на вопрос, была ли атака на мирных жителей преднамеренной.
В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.