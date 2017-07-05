СМИ: в Триполи пять человек погибли в результате попадания ракеты по пляжу

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пять человек погибли и 25 получили ранения в результате попадания ракеты по пляжу ливийской столицы Триполи, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на минздрав Ливии.

Согласно заявлению министерства, инцидент произошел во вторник на пляже, находящемся напротив аэропорта Митига. Также сообщается, что среди погибших есть ребенок.

Как сообщил неназванный источник в МВД Ливии, во вторник рядом с аэропортом велись бои между силами безопасности и "преступными группировками". Источник, однако, не смог ответить на вопрос, была ли атака на мирных жителей преднамеренной.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.