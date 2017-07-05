ПЕКИН, 5 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Компьютерный вирус-вымогатель, схожий с распространившимся недавно по всему миру WannaCry, появился в Китае, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на разработчика мобильных приложений Cheetah Mobile.

Вирус под названием Green Hat не позволяет пользователям запустить операционную систему, а при попытках это сделать на экране появляется окно с номером аккаунта популярного в Китае мессенджера QQ.

Вирус требует ввести пароль для разблокировки файлов на компьютере или смартфоне пользователя. Для получения пароля пользователям необходимо связаться с вымогателями по представленному номеру аккаунта QQ и заплатить определённую сумму для получения доступа к своим файлам. Сумма выкупа не уточняется.

Сотрудник Cheetah Mobile Ли Тецзюнь отметил, что отличие этого вируса от всех других заключается в том, что создатели не прибегли к анонимности, опубликовав номер своего аккаунта QQ.

"Не стоит паниковать, новый вирус не сильно распространился в Китае, пользователям лишь нужно как можно скорее обновить антивирусные программы",- отметил Лю Тецзюань.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщало, что инструмент американских разведслужб, известный как Eternal Blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.