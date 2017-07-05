Тысячи сотрудников госдепа недовольны руководством, пишет WSJ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Тысячи сотрудников госдепартамента США и Агентства США по международному развитию обеспокоены будущим своих ведомств и отсутствием поддержки со стороны администрации президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на попавший в распоряжении издания доклад консалтинговой фирмы.
Большая часть из порядка 35 тысяч опрошенных сотрудников госдепа и Агентства США по международному развитию выразили недовольство работой ведомств, а также беспокойство по поводу администрации Трампа и руководства Тиллерсона.
"Люди задаются вопросом, понимают ли эти две группы роль, которую госдеп играет для продвижения интересов США в мире", — говорится в докладе. В исследовании также отмечается, что "люди не говорят оптимистично о будущем". "Отсутствие четкого видения будущего дает почву для спекуляций и слухов по поводу того, что их может ждать впереди", — говорится в докладе.
Сообщается, что за 110-страничный доклад госдеп заплатил консалтинговой фирме Insigniam около 1,1 миллиона долларов. Всего в исследовании приняли участие 35386 сотрудников двух ведомств, которым было предложено "напрямую" обратиться к Тиллерсону. Некоторые из них были "очень приветливыми", в тоже время другие были "грубыми и вульгарными".