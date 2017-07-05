Экспертов из США и Германии пригласили в Китай для лечения Лю Сяобо

Плакаты нобелевского лауреата Лю Сяобо и его жены Лю Ся во время демонстрации в Гонконге

Плакаты нобелевского лауреата Лю Сяобо и его жены Лю Ся во время демонстрации в Гонконге

ПЕКИН, 5 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Больница, в которой находится лауреат Нобелевской премии мира, китайский правозащитник Лю Сяобо, страдающий раком печени, согласилась пригласить экспертов из США и Германии для оказания помощи в его лечении, говорится в сообщении департамента юстиции города Шэньян.

Лю Сяобо был освобожден от отбывания наказания после того, как у него был обнаружен рак печени последней стадии.

"По просьбе семьи Лю Сяобо и в соответствии с рекомендацией специалистов, Первая больница Китайского медицинского университета (город Шэньян) приняла решение пригласить специалистов по лечению рака печени из США, Германии и других стран присоединиться к группе китайских именитых экспертов для проведения консилиума по состоянию Лю Сяобо", — говорится в опубликованном на сайте департамента сообщении.

Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

В июне 2009 года агентство Синьхуа сообщило, что Лю Сяобо арестован по обвинению в "организации в последние годы агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя". По некоторым данным, он был арестован еще 8 декабря 2008 года.

Также сообщалось, что Лю Сяобо — один из авторов так называемой "Хартии 08" — открытого письма к властям Китая с требованием соблюдения прав человека и проведения политических реформ. Хартию подписали более 300 общественных деятелей и борцов за права человека в стране.

Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требующими освобождения правозащитника. На все подобные заявления МИД КНР отвечал, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежат в русле китайских законов.