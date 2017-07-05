Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее

ТОКИО, 5 июл — РИА Новости, Ксения Нака. США и Южная Корея провели совместные ракетные учения на восточном побережье в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", сообщила телекомпания NHK со ссылкой на командование американских войск, дислоцированных в Южной Корее.

Учения прошли утром в среду. В них были задействованы ракеты "земля-земля" американских сухопутных войск и баллистические ракеты малой дальности южнокорейской армии.

Американские военные отметили, что в ходе учений "была продемонстрирована способность удалить угрозы врага нанесением точных ударов".

Во вторник Северная Корея объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета – 933 километра. Южнокорейские эксперты считают, что если бы ракета была пущена по обычной траектории, она преодолела бы расстояние от 8000 до 10000 километров. Это означает, что при пуске из южнокорейского порта Вонсан она может поразить цели на Аляске и в Сиетле.

Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.