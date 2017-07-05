В Венесуэле еще один человек погиб в ходе протестов

МЕХИКО, 5 июл — РИА Новости. Власти Венесуэлы подтвердили во вторник гибель еще одного человека в ходе протестов в стране.

По словам главы МВД Нестора Ревероля, 25-летний мужчина погиб в штате Тачира. "Сообщаем о смерти молодого человека Энгерберта Дуке Чакона, погибшего при обращении с самодельным взрывным устройством в ходе насильственной манифестации", – сообщил Ревероль в своем микроблоге в Twitter.

Министр отметил, что устройство взорвалось, когда Чакон якобы пытался использовать его против национальной гвардии, которая в тот момент занималась освобождением двух украденных цистерн с топливом.

В Венесуэле три месяца уже идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным генпрокурора Луисы Ортеги Диас, число погибших в акциях протеста в стране достигло 90 человек. Таким образом, с гибелью Чакона это число увеличилось до 91 человека.