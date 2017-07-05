Пентагон: США готовы защищать себя от растущей угрозы со стороны КНДР

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пентагон осудил КНДР за испытание межконтинентальной баллистической ракеты и заявил о готовности защищать США и союзников от растущей угрозы со стороны Пхеньяна, сообщает агентство Рейтер.

"Мы по-прежнему готовы защищать себя и своих союзников, и использовать весь спектр имеющихся у нас возможностей против растущей угрозы со стороны Северной Кореи", — приводит агентство заявление представителя Пентагона Даны Уайт.

"Наша приверженность защите союзников – Южной Кореи и Японии — перед лицом этих угроз остается неизменной", — сообщила Уайт.

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

Позднее во вторник стало известно, что США созывают заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.