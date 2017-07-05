В Венесуэле самолет, якобы спасенный пилотом, все-таки потерпел катастрофу

МЕХИКО, 5 июл — РИА Новости. Венесуэльские власти сообщили во вторник вечером, что небольшой самолет, якобы спасенный пилотом, все-таки потерпел катастрофу.

Ранее портал Noticias24 передал, что пилоту небольшого самолета с девятью пассажирами удалось избежать трагедии, сумев посадить свою машину прямо в море.

"К сожалению, самолет разбился в 40 морских милях… от острова Маргарита, в секторе Пунта-Арена. Он летел по маршруту Маргарита-Майкетия (Каракас), на борту были девять человек, произошел сбой в системе контроля", — приводятся в сообщении МВД страны в микроблоге в Twitter заявление главы ведомства Нестора Ревероля.

Сейчас развернута поисково-спасательная операция, в которой участвуют порядка 100 человек.

По данным Ревероля, самолет принадлежал службе воздушного транспорта администрации президента Венесуэлы, отмечает Noticias24. Речь идет о самолете марки Gulfstream модели Aerospace.