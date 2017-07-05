МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. КНДР заявила в среду, что провела испытание недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна доставить крупную ядерную боеголовку, передает агентство Рейтер.
Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не будет вести переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении КНДР.
Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на ЦТАК, лидер КНДР заявил, что страна нацелена на разработку межконтинентальной баллистической ракеты, способной "ударить по США в 2017 году".
Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.
Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.
Позднее во вторник стало известно, что США созывают заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.