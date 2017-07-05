В Китае пять человек погибли в результате взрыва на газопроводе

ПЕКИН, 5 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Пять человек погибли, еще 89 пострадали в результате утечки и взрыва газа во время ремонтных работ в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщают в среду местные власти.

Инцидент произошел во вторник днем в районе Нинцзян городского округа Сунъюань, говорится в сообщении пресс-службы администрации города Сунъюань, опубликованном на официальной странице в социальной сети Weibo.

Сообщается, что во время проведения ремонтных работ канализационной трубы вблизи городской больницы произошла утечка газа. Взрыв произошел, когда сотрудники компании-оператора газопровода прибыли на место ЧП и проводили аварийные ремонтные работы. В результате взрыва пострадали находившиеся поблизости люди, а также медработники и пациенты больницы.

В настоящий момент подтверждена гибель пяти человек, еще 89 человек пострадали, из них 14 находятся в тяжелом состоянии.