Главная оппозиционная израильская партия не переизбрала своего лидера

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл — РИА Новости. Главная оппозиционная партия Израиля "Авода" отказала в переизбрании своему лидеру Ицхаку Герцогу, который пропустил во второй тур праймериз двух бывших министров — обороны Амира Переца и экологии Ави Габаю, свидетельствуют результаты голосования.

Новый председатель лейбористов, глава парламентской оппозиции и кандидат в следующие премьер-министры страны определится в ближайший понедельник. Пятидесяти тысячам членам партии предстоит выбрать между Перецем и Габаем, которые в первом туре получили 32,72% и 27,08% голосов, соответственно.

Бывший профсоюзный вожак с южной периферии, Перец десять лет назад уже возглавлял "Аводу" и занимал пост министра обороны. При нем случилась Вторая ливанская война против движения "Хезболлах", которую израильтяне считают не самой успешной из своих кампаний из-за непривычно высоких потерь и несоответствия результатов заявлявшимся целям. В активе Переца — решение о разработке системы ПРО "Железный купол", которая перехватила уже сотни палестинских ракет, лишив боевиков в секторе Газа главного их козыря и обезопасив от обстрелов гражданское население страны

Габай, экс-директор крупной телекоммуникационной компании и бывший министр экологии от центристской партии "Кулану", прославился борьбой за более выгодные для государства условия сделок с компаниями, добывающими газ на шельфе Средиземного моря. В прошлом году он уволился из правительства в знак протеста против включения в состав правящей коалиции еще одной правой партии "Наш дом Израиль" и назначения ее лидера Авигдора Либермана на пост главы военного ведомства. Тогда же он перешел в стан лейбористов.

Нынешний партийный лидер в первом туре праймериз занял третье место с 16,79% и выбыл из дальнейшей борьбы.

Сын экс-президента Израиля Хаима Герцога, Ицхак, стоял у руля "Аводы" с конца 2013 года. Он считался фаворитом последних парламентских выборов, по итогам которых формируется правительство и определяется премьер-министр. Тогда, в 2015 году, лейбористы вновь уступили правой партии "Ликуд" и возглавили парламентскую оппозицию кабинету Биньямина Нетаньяху. "Авода" сейчас действует в тандеме с идеологически близким движением "Ха-Тнуа", образуя блок "Сионистский лагерь" со второй по численности фракцией в кнессете.

После выборов Герцог вел тайные переговоры с Нетаньяху о создании правительства национального единства на условиях возобновления мирного процесса с палестинцами. Когда затея провалилась, он вынашивал замыслы формирования альтернативной левоцентристской коалиции, которая могла бы перехватить власть у правого лагеря.

"Авода" считается старейшей партией страны. Под ее бессменным руководством Израиль был создан и провел первые три десятилетия своей истории. В последний раз статус правящей "Авода" утратила еще в 2001 году и с тех пор работает либо в оппозиции, либо в качестве одного из коалиционных партнеров новых правителей еврейского государства.