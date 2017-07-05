Тиллерсон: США хотят принять "еще более жесткие меры" по отношению к КНДР

США ХОТЯТ ПРИНЯТЬ "ЕЩЁ БОЛЕЕ ЖЁСТКИЕ МЕРЫ" ПО ОТНОШЕНИЮ К КНДР В РАМКАХ СБ ООН В ОТВЕТ НА РАКЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ — ТИЛЛЕРСОН

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