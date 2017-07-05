Конгрессмены призвали к увеличению числа американских войск в Афганистане

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Группа американских конгрессменов посетила во вторник Афганистан, где обсудила с руководством страны перспективы борьбы с движением "Талибан"*, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Делегацию возглавил глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн. Выступая перед журналистами, сенатор констатировал, что усилия по стабилизации ситуации в Афганистане, которые уже 16 лет предпринимает Вашингтон и союзники, пока не привели к желаемому результату. Однако при этом он высказался за продолжение борьбы с талибами, которые находятся в вооруженной оппозиции к официальному Кабулу.

"Прежние усилия не сработали… Они (талибы – ред.) не будут вести переговоры до тех пор, пока не поймут, что терпят поражение. Поэтому нам необходимо побеждать и иметь преимущество на поле боя, а затем вступать в серьезный переговорный процесс для разрешения конфликта", — сказал Маккейн.

В связи с этим сенатор высказался за выработку новой стратегии по борьбе с талибами, которая бы позволила одержать победу.

В настоящее время администрация США готовит такой документ на фоне активизации в Афганистане талибов и боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В свою очередь сенатор Линдси Грэм высказался за увеличение числа американских войск и сил НАТО в стране, чтобы "превратить застой в успех". По его мнению, нынешний контингент в 8,6 тысячи военнослужащих "не сможет выполнить задачу".

США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане, оказывая помощь местным властям в борьбе с группировками "Талибан" и "Исламское государство". С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". В настоящее время военнослужащие США в Афганистане оказывают помощь местным силам безопасности и проводят операции против террористов. Несмотря на это, глава Национальной разведки США Дэниел Коутс отметил, что обстановка в стране ухудшается, талибы продолжают захватывать все новые территории.

При предыдущем президенте США численность американских войск в стране была сокращена до 8,6 тысячи человек. Кроме того, Вашингтон предпринимал усилия по поиску дипломатических путей решения конфликта. Действующая администрация Дональда Трампа рассматривает возможность увеличения численности военнослужащих в стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России