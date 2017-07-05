Конгрессмены призвали к увеличению числа американских войск в Афганистане

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Группа американских конгрессменов посетила во вторник Афганистан, где обсудила с руководством страны перспективы борьбы с движением "Талибан"*, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Прежние усилия не сработали… Они (талибы – ред.) не будут вести переговоры до тех пор, пока не поймут, что терпят поражение. Поэтому нам необходимо побеждать и иметь преимущество на поле боя, а затем вступать в серьезный переговорный процесс для разрешения конфликта", — сказал Маккейн.
В связи с этим сенатор высказался за выработку новой стратегии по борьбе с талибами, которая бы позволила одержать победу.
В настоящее время администрация США готовит такой документ на фоне активизации в Афганистане талибов и боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане, оказывая помощь местным властям в борьбе с группировками "Талибан" и "Исламское государство". С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". В настоящее время военнослужащие США в Афганистане оказывают помощь местным силам безопасности и проводят операции против террористов. Несмотря на это, глава Национальной разведки США Дэниел Коутс отметил, что обстановка в стране ухудшается, талибы продолжают захватывать все новые территории.
При предыдущем президенте США численность американских войск в стране была сокращена до 8,6 тысячи человек. Кроме того, Вашингтон предпринимал усилия по поиску дипломатических путей решения конфликта. Действующая администрация Дональда Трампа рассматривает возможность увеличения численности военнослужащих в стране.
*Террористическая организация, запрещенная в России