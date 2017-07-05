Проклятый остров. Таинственные исчезновения туристов на тайском курорте

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Лариса Жукова. Полиция Таиланда ведет расследование смерти 30-летней бельгийской туристки Элизы Дальмань, тело которой было найдено в джунглях на Ко Тао. Это не первый несчастный случай на курорте — ранее весной там же при неустановленных обстоятельствах пропала россиянка, в прошлые годы — погибли пятеро других туристов. О том, что происходит на таинственном острове — в материале РИА Новости.

Поспешные выводы и странная смерть

Маленький Ко Тао в Сиамском заливе, популярный у дайверов из-за красоты коралловых рифов, в местной прессе называют "островом смерти". За последние три года на курорте с населением всего в полторы тысячи человек произошла череда странных смертей туристов из Европы. Почти все случаи местная полиция классифицировала как самоубийства.

Бельгийка Мишель ван Эгтен была вынуждена оспорить эти заключения. В апреле ее тридцатилетнюю дочь Элизу Дальмань нашли мертвой в джунглях Ко Тао. По данным полиции, тело погибшей, наполовину съеденное ящерицами, было завернуто в кусок старой ткани, а рядом стояла канистра с топливом.

Местная полиция официально заявила о самоубийстве бельгийки еще за несколько дней до того, как нашли тело. Но даже после того, как туристку обнаружили при странных обстоятельствах, дело так и не завели. Только заявление матери дало толчок расследованию.

Ван Эгтен утверждала: суицидальных наклонностей у дочери не было. Она беседовала с Элизой накануне пропажи. На тот момент дочь путешествовала по Азии и Австралии уже два года и собиралась в конце апреля посетить Бангкок, чтобы вернуться домой. В Ко Тао, который должен был стать перевалочным пунктом, она остановилась в недорогом отеле Poseidon Resort.

"Прощальную записку Элиза не оставила. Ее вещи были собраны — очевидно, она собиралась уезжать. Полицейские сказали, что рядом с телом в джунглях находилась пустая емкость с топливом, а сама она была завернута в дешевые старые футболки или какие-то хлопковые ткани. Я не понимаю, зачем сначала бронировать билет в Бангкок, а потом идти в джунгли повеситься. Боюсь, что в этом кто-то замешан, и не верю полиции", — сообщила мать девушки газете Daily Mail.

Вскрытие провели в госпитале уже материкового города на юге Таиланда — Сураттхани — и продолжили в бангкокском институте судебно-медицинской экспертизы полицейского госпиталя. Элизу кремировали спустя 14 дней. Никаких документов о результатах экспертизы ее матери так и не предоставили.

Сектантский след

Один из членов спасательной группы, которая обнаружила тело девушки в джунглях Ко Тао, Стивен Драйли, рассказал Samui Times, что бельгийку могли убить на другом острове — Пхангане.

По данным полиции, именно там Дальман была в последний раз до посещения злополучного острова. На Пхагнане девушка занималась йогой и другими восточными практиками в тантрическом религиозном центре неоиндуистской деструктивной секты Сатьи Саи Бабы. Ее наставником был гуру Рааман Андреас. Он сообщил журналистам, что бельгийка выглядела счастливой, когда покидала остров. Но стражам порядка не удалось связаться с членом секты, сейчас его разыскивают для дачи показаний.

Также в полиции сообщили об инциденте с Дальмань в начале апреля — якобы девушка пыталась свести счеты с жизнью на железнодорожной станции Бангкока, после чего ее отправили в психиатрическую клинику.

Мать Дальмань никак не прокомментировала эти сведения. Как бы то ни было, если полиции удастся найти взаимосвязь странной гибели бельгийской туристки с сектой Сатьи Саи Бабы, это станет не первым скандалом в неоиндуистской организации. В 2004 году бывшие последователи Саи Бабы обвинили гуру в сексуальных домогательствах — расследование проводили журналисты телеканала BBC. Там же были упомянуты таинственные смерти, произошедшие в организации в 90-х.

"Остров смерти"

Гибель Элизы стала седьмой в череде странных смертей иностранных туристов на острове за последние три года. Славу "острова смерти" Ко Тао получил в 2014 году после убийства молодой пары из Британии, когда 23-летняя Ханна и 24-летний Дэвид погибли от удара мотыгой по голове. Только в этом случае власти признали, что это было убийство — тогда суд назвал виновными трех приезжих из Мьянмы.

В том же году на острове погиб 25-летний британец Ник Пирсон, приехавший вместе со своими родителями в Таиланд встречать Новый год. Его тело было найдено водолазами в море на следующий день после его исчезновения. По версии полиции, он упал с 15-метрового обрыва в море и утонул. Однако его родители уверены, что сын был убит: по словам патологоанатома Майкла Биггза, на теле молодого человека были множественные травмы, в том числе на голове. Эксперт предположил, что на британца могло быть совершено нападение.

В 2015 году в домике на острове нашли повешенным француза Димитри Повзе. Смерть также назвали самоубийством, несмотря на то, что руки у мужчины были связаны за спиной, а на теле в районе шеи, локтя и запястий были найдены рваные раны.

В том же году в одном из бунгало на пляже Сай-Ри на острове Ко Тао нашли мертвой 23-летнюю туристку из Великобритании Кристину Эннесли. Полиция предположила, что девушка скончалась от какой-то болезни. В этой версии сомневаются ее родители и ряд экспертов, знакомых с обстоятельствами смерти девушки.

В январе 2016 года в бассейне одного из отелей Ко Тао было найдено тело британца Люка Миллера. На лице погибшего были раны — предположительно от колючей проволоки. Полиция не обнаружила никаких признаков насилия и предположила, что мужчина причинил себе вред, будучи в алкогольном опьянении. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу в Сураттхани, но о результатах ничего не сообщается.

Наконец, в феврале при загадочных обстоятельствах на Ко Тао пропала 23-летняя россиянка Валентина Новоженова. Девушка увлекалась фридайвингом (подводное плавание с задержкой дыхания). В комнате отеля, где остановилась девушка, были найдены ее паспорт, мобильный телефон, фотоаппарат и билет на паром на Самуи, и при этом не оказалось снаряжения для фридайвинга. На записи камер видеонаблюдения Новоженова в день исчезновения направлялась в сторону пляжа с ластами. Сотрудники гостиницы утверждают, что девушка, вернувшись с пляжа, спрашивала о расписании паромов на остров Самуи. Однако полиции не удалось найти подтверждения тому, что девушка уехала на Самуи на одном из паромов. До сих пор о местонахождении россиянки ничего не известно.

Друзья Новоженовой сообщили в соцсетях, что обращение по факту исчезновения девушки в московскую полицию, по рекомендации посольства России в Таиланде, ничего не дало: полицейские передавали друг другу материалы по подследственности из Гольяново (по месту жительства пропавшей) в Домодедово (место ее вылета за рубеж) и обратно. Заведено ли уголовное дело по факту исчезновения девушки, неизвестно.

Сотрудничество с тайскими правоохранительными органами оказалось не более плодотворным: полиция Таиланда передала местным журналистам материалы следствия, включая скриншоты переписки Новоженовой с психологом. Девушка писала, что у нее есть фобия, но тайская пресса перевела это как "склонность к суициду". В результате чего местная полиция снова могла сослаться на уже канонический сценарий "самоубийства туристов" и прекратить расследование.

По сообщениям прессы, остров Ко Тао фактически контролируется мафиозной "семьей". В Таиланде их называют Чао По, что буквально переводится как "Крестный отец". Эти преступные группировки зарабатывают на всем — от наркотрафика и проституции до вполне легального туристического бизнеса, а потому дурная слава Ко Тао им крайне невыгодна. Имея большое влияние на местные власти и полицию, преступники вполне могут "замять" громкое дело, чтобы не пугать будущих туристов. Правда, когда этих дел семь, скрывать правду становится все сложнее.