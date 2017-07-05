Проклятый остров. Таинственные исчезновения туристов на тайском курорте

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Лариса Жукова. Полиция Таиланда ведет расследование смерти 30-летней бельгийской туристки Элизы Дальмань, тело которой было найдено в джунглях на Ко Тао. Это не первый несчастный случай на курорте — ранее весной там же при неустановленных обстоятельствах пропала россиянка, в прошлые годы — погибли пятеро других туристов. О том, что происходит на таинственном острове — в материале РИА Новости.
Поспешные выводы и странная смерть
Бельгийка Мишель ван Эгтен была вынуждена оспорить эти заключения. В апреле ее тридцатилетнюю дочь Элизу Дальмань нашли мертвой в джунглях Ко Тао. По данным полиции, тело погибшей, наполовину съеденное ящерицами, было завернуто в кусок старой ткани, а рядом стояла канистра с топливом.
Местная полиция официально заявила о самоубийстве бельгийки еще за несколько дней до того, как нашли тело. Но даже после того, как туристку обнаружили при странных обстоятельствах, дело так и не завели. Только заявление матери дало толчок расследованию.
Ван Эгтен утверждала: суицидальных наклонностей у дочери не было. Она беседовала с Элизой накануне пропажи. На тот момент дочь путешествовала по Азии и Австралии уже два года и собиралась в конце апреля посетить Бангкок, чтобы вернуться домой. В Ко Тао, который должен был стать перевалочным пунктом, она остановилась в недорогом отеле Poseidon Resort.
"Прощальную записку Элиза не оставила. Ее вещи были собраны — очевидно, она собиралась уезжать. Полицейские сказали, что рядом с телом в джунглях находилась пустая емкость с топливом, а сама она была завернута в дешевые старые футболки или какие-то хлопковые ткани. Я не понимаю, зачем сначала бронировать билет в Бангкок, а потом идти в джунгли повеситься. Боюсь, что в этом кто-то замешан, и не верю полиции", — сообщила мать девушки газете Daily Mail.
Вскрытие провели в госпитале уже материкового города на юге Таиланда — Сураттхани — и продолжили в бангкокском институте судебно-медицинской экспертизы полицейского госпиталя. Элизу кремировали спустя 14 дней. Никаких документов о результатах экспертизы ее матери так и не предоставили.
Сектантский след
Один из членов спасательной группы, которая обнаружила тело девушки в джунглях Ко Тао, Стивен Драйли, рассказал Samui Times, что бельгийку могли убить на другом острове — Пхангане.
Также в полиции сообщили об инциденте с Дальмань в начале апреля — якобы девушка пыталась свести счеты с жизнью на железнодорожной станции Бангкока, после чего ее отправили в психиатрическую клинику.
Мать Дальмань никак не прокомментировала эти сведения. Как бы то ни было, если полиции удастся найти взаимосвязь странной гибели бельгийской туристки с сектой Сатьи Саи Бабы, это станет не первым скандалом в неоиндуистской организации. В 2004 году бывшие последователи Саи Бабы обвинили гуру в сексуальных домогательствах — расследование проводили журналисты телеканала BBC. Там же были упомянуты таинственные смерти, произошедшие в организации в 90-х.
"Остров смерти"
В том же году на острове погиб 25-летний британец Ник Пирсон, приехавший вместе со своими родителями в Таиланд встречать Новый год. Его тело было найдено водолазами в море на следующий день после его исчезновения. По версии полиции, он упал с 15-метрового обрыва в море и утонул. Однако его родители уверены, что сын был убит: по словам патологоанатома Майкла Биггза, на теле молодого человека были множественные травмы, в том числе на голове. Эксперт предположил, что на британца могло быть совершено нападение.
В 2015 году в домике на острове нашли повешенным француза Димитри Повзе. Смерть также назвали самоубийством, несмотря на то, что руки у мужчины были связаны за спиной, а на теле в районе шеи, локтя и запястий были найдены рваные раны.
В том же году в одном из бунгало на пляже Сай-Ри на острове Ко Тао нашли мертвой 23-летнюю туристку из Великобритании Кристину Эннесли. Полиция предположила, что девушка скончалась от какой-то болезни. В этой версии сомневаются ее родители и ряд экспертов, знакомых с обстоятельствами смерти девушки.
Наконец, в феврале при загадочных обстоятельствах на Ко Тао пропала 23-летняя россиянка Валентина Новоженова. Девушка увлекалась фридайвингом (подводное плавание с задержкой дыхания). В комнате отеля, где остановилась девушка, были найдены ее паспорт, мобильный телефон, фотоаппарат и билет на паром на Самуи, и при этом не оказалось снаряжения для фридайвинга. На записи камер видеонаблюдения Новоженова в день исчезновения направлялась в сторону пляжа с ластами. Сотрудники гостиницы утверждают, что девушка, вернувшись с пляжа, спрашивала о расписании паромов на остров Самуи. Однако полиции не удалось найти подтверждения тому, что девушка уехала на Самуи на одном из паромов. До сих пор о местонахождении россиянки ничего не известно.
Друзья Новоженовой сообщили в соцсетях, что обращение по факту исчезновения девушки в московскую полицию, по рекомендации посольства России в Таиланде, ничего не дало: полицейские передавали друг другу материалы по подследственности из Гольяново (по месту жительства пропавшей) в Домодедово (место ее вылета за рубеж) и обратно. Заведено ли уголовное дело по факту исчезновения девушки, неизвестно.
По сообщениям прессы, остров Ко Тао фактически контролируется мафиозной "семьей". В Таиланде их называют Чао По, что буквально переводится как "Крестный отец". Эти преступные группировки зарабатывают на всем — от наркотрафика и проституции до вполне легального туристического бизнеса, а потому дурная слава Ко Тао им крайне невыгодна. Имея большое влияние на местные власти и полицию, преступники вполне могут "замять" громкое дело, чтобы не пугать будущих туристов. Правда, когда этих дел семь, скрывать правду становится все сложнее.