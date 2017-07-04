В Донбассе ищут пропавшего подданного Великобритании

Местный житель стоит у воронки от снаряда во дворе соседского дома, архивное фото

Местный житель стоит у воронки от снаряда во дворе соседского дома, архивное фото

ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Пропавшего подданного Великобритании, по имеющимся данным, прибывшего в начале мая на Украину, чтобы присоединиться к подразделениям ВСУ, ищут в Донбассе, сообщили во вторник РИА Новости в МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил о готовности покупать информацию о ВСУ и другие разведданные. Для этих целей ведомство создало "горячую линию".

"Третьего июля на "горячую линию" МВД ЛНР независимо друг от друга позвонили сотрудники Северодонецкого, Попаснянского и Новоайдарского отделов "нацполиции". По информации звонивших, личный состав так называемой "ГУНП Украины в Луганской области" и территориальные органы получили ориентировку на розыск гражданина Великобритании Вуда Колина Роберта Марка, 1962 года рождения", — рассказали агентству в центре взаимодействия с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

По данным звонивших, найти иностранца просит полиция Соединённого Королевства. "По имеющейся информации, гражданин Вуд прибыл в начале мая в Киев, а 5 мая 2017 года — в Одессу с целью присоединения к одному из подразделений ВСУ для участия в карательной операции в Донбассе", — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что пропал разыскиваемый вскоре после прибытия в зону боевых действий.