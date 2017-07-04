Ливийские военные надеются взять Триполи под свой контроль без боя

КАИР, 4 июл — РИА Новости. Командование ливийской национальной армии, возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, надеется взять под контроль столицу страны Триполи без боя, об этом во вторник заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

"Мы надеемся войти в Триполи без боя, при помощи его жителей. Триполи не перенесет сражений, так как в нем проживает два миллиона человек", — сказал военный на пресс-конференции, проведенной в Каире.

По словам аль-Мисмари, за четыре года с момента образования ЛНА в боях с вооруженными группировками погибли пять тысяч ее бойцов.

Численность ЛНА, сообщил аль-Мисмари, в настоящий момент составляет шестьдесят тысяч человек.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.