В Киеве ответили на высказывания главы МИД Польши о Бандере

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Украина должна потребовать объяснения от Польши за высказывание главы польского внешнеполитического ведомства касательно исторического прошлого страны, считает украинский-эксперт международник, экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических". При этом глава польского МИД отметил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.

"Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского является несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений. Безусловно, такие слова требуют реакции МИД Украины и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказываний главы МИД этой страны или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений", — сказал Лубкивский во вторник в эфире телеканала "112.Украина".

Лубкивский добавил, что подобные высказывания главы МИД Польши являются "вмешательством во внутренние дела Украины, мы сами будем решать, кто наши герои. Еще один момент — до членства Украины в ЕС еще очень далеко, пройдет много времени и, очевидно, поменяется ни один Ващиковский".

Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Украина не войдет в Европу в том случае, если продолжит поддерживать культ личности лидера украинских националистов времен Второй мировой Степана Бандеры.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН*, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* (запрещена в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Киевский городской совет летом 2016 года принял решение о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

*Террористическая организация, запрещенная в России.