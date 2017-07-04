Трамп поздравил американцев с Днем независимости

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил сограждан с Днем независимости, который отмечается 4 июля, и выразил уверенность в процветании страны.

"Готовимся праздновать 4 июля вместе с множеством (людей) в Белом доме. Счастливого 4-го (июля) всем! Наша страна будет развиваться и процветать!", — написал Трамп в микроблоге в Twitter.

Getting ready to celebrate the 4th of July with a big crowd at the White House. Happy 4th to everyone. Our country will grow and prosper! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2017 г.

День независимости является главным государственным праздником в США. Он отмечается в честь принятия Декларации независимости в 1776 году, с чего началась история Соединенных Штатов Америки как государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия направила в США поздравительную телеграмму.

Ранее США с запозданием поздравили россиян с Днем России: госсекретарь Рекс Тиллерсон поздравил от имени президента США Дональда Трампа и американского народа весь российский народ вечером 15 июня. —0-