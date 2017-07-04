Минобороны НКР заявляет, что подавило азербайджанские РСЗО в селе Алханлы

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (442)

ЕРЕВАН, 4 июл – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что подавило огневые точки реактивных систем залпового огня азербайджанской стороны в селе Алханлы на линии соприкосновения.

Ранее военное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле армянской стороной населённых пунктов вблизи села Алханлы Физулинского района.

"Примерно в 20:20-20:30 (19.20-19.30 мск) из огневых точек, размещенных в селе Алханлы, азербайджанские ВС выпустили пять снарядов из реактивной системы залпового огня TR-107 по командному пункту одной из воинский частей Армии обороны Карабаха, действующей на южном направлении. В 20.48 (19.48 мск) был применен также 82-милиметровый миномет (3 снаряда), — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, передовые подразделения Армии обороны Карабаха подавили огневые точки. "По достоверным данным, предоставленным соответствующими службами Армии обороны Карабаха, противник понес потери. Со стороны Армии обороны потерь нет. Всю ответственность за последствия случившегося несет военно-политическое руководство Азербайджана", — отметили в карабахском военном ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что азербайджанская сторона нарушала режим прекращения огня с утра вторника, применив на восточном направлении линии соприкосновения 82-миллиметровый миномет (четыре снаряда), противотанковые гранатометы (три снаряда), а на южном направления в 13:35 и 19.10 (12.35 и 18.10) — 60-миллиметровый миномет (три снаряда).

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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