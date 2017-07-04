Минобороны Нагорного Карабаха заявило о применении Азербайджаном РСЗО

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (442)

ЕРЕВАН, 4 июл – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило во вторник о применении Азербайджаном впервые с 2016 года реактивных систем залпового огня.

"Четвертого июля противник продолжал нарушать режим прекращения огня на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения из минометов различного калибра, а примерно в 20.20 (19.20 мск) на южном направлении применил также РСЗО TR-107. Это первый случай после апрельского обострения 2016 года, когда азербайджанские ВС применяют подобный вид вооружений", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы военного ведомства НКР (самоназвание республики — Арцах), карабахская сторона оповестила об этом международные организации и предупредила Азербайджан о несоразмерном ответе.

Минобороны Азербайджана во вторник вечером заявило, что армянская сторона подвергла обстрелу населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть убитые и раненые, вследствие чего ВС Азербайджана предпринимают ответные меры.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.