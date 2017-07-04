Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (442)

БАКУ, 4 июл – РИА Новости, Вугар Гасанов. Министерство обороны Азербайджана заявило, что проинформировало международные структуры об обстреле армянской стороной населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, приведшем к гибели двух гражданских лиц.

По данным минобороны, при обстреле из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов села Алханлы Физулинского района погибли двое жителей села, еще одна женщина получила осколочное ранение. "Международные структуры проинформированы о произошедшем", — сообщает военное ведомство.

Сообщается, что в результате адекватных ответных мер дислоцированных на этом направлении подразделений ВС Азербайджана вражеский огонь был подавлен. "Министерство обороны заявляет, что вся ответственность за произошедшую провокацию ложится на военно-политическое руководство Армении", — уточняется в сообщении.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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