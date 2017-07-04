МВФ отложит выделение нового транша Украине

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Международный валютный фонд может отложить перечисление Украине очередного транша в размере 1,9 миллиарда долларов, сообщил агентству Bloomberg премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Это связано с тем, что Верховная рада не успеет до летних парламентских каникул принять законопроект по земельной реформе, на проведении которой настаивает МВФ.

Помощь от МВФ, общий объем которой должен составить 17,5 миллиардов долларов — краеугольный камень восстановления украинской экономики, однако получение средств задерживается из-за противодействия требуемым реформам внутри страны, отмечает Bloomberg.

Киев уже частично выполнил условия для выделения нового транша. МВФ одобрил законопроект пенсионной реформы, однако выполнение прочих требований, в частности проведение земельной реформы, значительно сложнее: отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель сталкивается с оппозицией в парламенте.

В 2015 году МВФ принял программу экономической помощи Украине на 17,5 миллиардов долларов. Она рассчитана на четыре года, транши выдаются по мере выполнения Киевом ряда условий. Среди них проведение пенсионной реформы, повышение тарифов для населения в рамках реформы ЖКХ, сокращение количества чиновников и уменьшение административного регулирования бизнеса.