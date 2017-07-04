СМИ: инцидент со стрельбой в Турции у здания суда не является терактом

АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Инцидент, в ходе которого неизвестный убил полицейского и ранил адвоката у здания суда в городе Гемлик провинции Бурса на западе Турции, не является терактом, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что мужчина открыл огонь из охотничьего ружья у входа в здание суда, убив полицейского и ранив адвоката Озгюра Аксоя, который является активистом оппозиционной Народно-республиканской партии Турции. По последней информации, нападавший покончил с собой.