АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрлоган принял лидера запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" украинского депутата Мустафу Джемилева, сообщается на сайте президента во вторник.

Встреча прошла в президентском дворце в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут.

"Меджлис крымско-татарского народа"*, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, был признан в России экстремистской организацией и запрещен в 2006 году.

*Организация запрещена в России.