Греция создает две рабочие группы по кипрскому урегулированию

АФИНЫ, 4 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Две рабочие группы создаются на переговорах по кипрскому урегулированию – по режиму безопасности и по выводу войск, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас журналистам перед началом вечернего заседания международной конференции по Кипру в Кран-Монтане.

"Мы создаем две рабочие группы. Одну мы согласовали и она начала (работу). По второй, я надеюсь, мы договоримся завтра утром", — сказал Котзиас.

"Одна из рабочих групп будет по новому режиму безопасности острова, и мы настаиваем на переговорах, что безопасность не является лишь военной, это понятие 17-го или 18-го века, а не 21-го", — заявил министр.

По его словам, создание второй группы будет обсуждаться с участием военных экспертов.

"Мы надеемся создать завтра вторую группу по выводу войск, и завтра утром приедут и наши военные, специалисты по этим вопросам", — сообщил Котзиас.

На вопрос, соглашается ли с этим министр иностранных де Турции Мевлют Чавушоглу, греческий министр ответил: "Я не знаю, согласится ли, но он будет участвовать".

Греция требует отмены системы гарантий и вывода оккупационных турецких войск, однако Анкара категорически отказывается. В связи с этим Котзиас ранее заявил, что нельзя считать представленные на конференции турецкие предложения новыми.

По сообщению греческих СМИ, накануне в Кран-Монтане Чавушоглу настаивал на сохранении права на вмешательство в дела Кипра в течение по крайней мере 15 лет. По словам Чавушоглу, в случае необходимости Турция ими воспользуется.

По информации с переговоров, когда Котзиас спросил Чавушоглу, почему тот настаиваем на сохранении права интервенции и использует ли его, глава МИД Турции ответил: "Да, если потребуется, мы будем его использовать", что вызвало холодную реакцию. Когда Котзиас вновь поднял вопрос о праве вмешательства, Чавушоглу пытался сгладить ситуацию, заявив, что он "надеется, что его не нужно будет использовать".

Корреспондент издания "Прото тема" на переговорах сообщил, что специальный советник генсека ООН по Кипру Эспен Барт Эйде на женевской конференции занял одностороннюю протурецкую позицию и требует от греков-киприотов дальнейших уступок по вопросам разделения власти для того, чтобы удовлетворить турко-кипрскую сторону. Он также требовал от президента Кипра Никоса Анастасиадиса изменить позицию по вопросу совместного использования электроэнергии для удовлетворения потребностей турок-киприотов.

По сообщению издания, глава МИД Греции Котзиас в связи с этим заявил об одностороннем подходе Эйде, заметив, что тот не вмешался, когда Турция требовала сохранить право на интервенцию, хотя и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает это выходящим за рамки решения.

На прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что желание достичь взаимоприемлемого решения по вопросам гарантий и безопасности в рамках межкипрского урегулирования присутствует у сторон на переговорах в Кран-Монтане, однако остается еще ряд чувствительных нерешенных тем.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.