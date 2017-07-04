США
4.074 июля22:00МСК
USD59.23+0.26
EUR67.30+0.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Греция создает две рабочие группы по кипрскому урегулированию

21:1604.07.2017
(обновлено: 21:49 04.07.2017)
0320
© РИА Новости / Владимир АстапковичФлаги Кипра и Греции. Архивное фотоФлаги Кипра и Греции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович

АФИНЫ, 4 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Две рабочие группы создаются на переговорах по кипрскому урегулированию – по режиму безопасности и по выводу войск, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас журналистам перед началом вечернего заседания международной конференции по Кипру в Кран-Монтане.

Президент Кипра Никос Анастасиадис во время выступления в ПАСЕ. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin
Президент Кипра отверг предложения ООН по кипрскому урегулированию

"Мы создаем две рабочие группы. Одну мы согласовали и она начала (работу). По второй, я надеюсь, мы договоримся завтра утром", — сказал Котзиас.

"Одна из рабочих групп будет по новому режиму безопасности острова, и мы настаиваем на переговорах, что безопасность не является лишь военной, это понятие 17-го или 18-го века, а не 21-го", — заявил министр.

По его словам, создание второй группы будет обсуждаться с участием военных экспертов.

"Мы надеемся создать завтра вторую группу по выводу войск, и завтра утром приедут и наши военные, специалисты по этим вопросам", — сообщил Котзиас.

На вопрос, соглашается ли с этим министр иностранных де Турции Мевлют Чавушоглу, греческий министр ответил: "Я не знаю, согласится ли, но он будет участвовать".

Греция требует отмены системы гарантий и вывода оккупационных турецких войск, однако Анкара категорически отказывается. В связи с этим Котзиас ранее заявил, что нельзя считать представленные на конференции турецкие предложения новыми.

По сообщению греческих СМИ, накануне в Кран-Монтане Чавушоглу настаивал на сохранении права на вмешательство в дела Кипра в течение по крайней мере 15 лет. По словам Чавушоглу, в случае необходимости Турция ими воспользуется.

По информации с переговоров, когда Котзиас спросил Чавушоглу, почему тот настаиваем на сохранении права интервенции и использует ли его, глава МИД Турции ответил: "Да, если потребуется, мы будем его использовать", что вызвало холодную реакцию. Когда Котзиас вновь поднял вопрос о праве вмешательства, Чавушоглу пытался сгладить ситуацию, заявив, что он "надеется, что его не нужно будет использовать".

Корреспондент издания "Прото тема" на переговорах сообщил, что специальный советник генсека ООН по Кипру Эспен Барт Эйде на женевской конференции занял одностороннюю протурецкую позицию и требует от греков-киприотов дальнейших уступок по вопросам разделения власти для того, чтобы удовлетворить турко-кипрскую сторону. Он также требовал от президента Кипра Никоса Анастасиадиса изменить позицию по вопросу совместного использования электроэнергии для удовлетворения потребностей турок-киприотов.

По сообщению издания, глава МИД Греции Котзиас в связи с этим заявил об одностороннем подходе Эйде, заметив, что тот не вмешался, когда Турция требовала сохранить право на интервенцию, хотя и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает это выходящим за рамки решения.

На прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что желание достичь взаимоприемлемого решения по вопросам гарантий и безопасности в рамках межкипрского урегулирования присутствует у сторон на переговорах в Кран-Монтане, однако остается еще ряд чувствительных нерешенных тем.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена